Francia, venerdì incontro della LFP per un mercato speciale: potrebbe aprirsi subito

La Ligue 1 2019-20 è oramai definitivamente sospesa, tanto che la Ligue Football Professionnel, la Federazione francese, ha in agenda un incontro venerdì per determinare quali saranno le date per il mercato. È un argomento delicato e non è da escludere che la finestra non si possa aprire subito, da qui fino al 30 di giugno, per mettere a posto i conti della stagione appena passata, molto pesante per le casse di quasi tutti i club vista la sospensione. Le altre date verranno rese note quando anche tutti i campionati europei si allineeranno.