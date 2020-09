Fulham travolto dall'Aston Villa e ultimo in classifica. Il proprietario: "Mi scuso con i tifosi"

Il proprietario del Fulham, Tony Khan, si scusa pubblicamente con i propri tifosi dopo la figuraccia rimediata in serata contro l'Aston Villa. I cottagers hanno perso in casa 0-3 e sono ultimi in classifica, dopo tre giornate e senza punti: "Mi scuso con i tifosi per la nostra esibizione di stasera. Cerchiamo due centrali di difesa da Wembley (teatro della finale playoff della scorsa stagione, ndr) ma non ci siamo riusciti, in più due giocatori hanno preso il COVID. Prometto nuovi giocatori in entrata e un migliore sforzo da parte della squadra".

I apologize to @FulhamFC supporters for our performance tonight. We’ve looked to add centre-backs since Wembley, I’m sorry we haven’t yet as 2 got COVID + we lost a Free we thought was close + had another issue with a 4th CB. I promise players in + better efforts from this squad.

— Tony Khan (@TonyKhan) September 28, 2020