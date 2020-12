Futuro a Barcellona? Wijnaldum non sembra convinto: "A Liverpool grande intesa con tutti"

Georginio Wijnaldum è stato a un passo dal Barcellona in estate ma non sembra essere intenzionato a lasciare Liverpool. Il giocatore olandese, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha parlato della necessità di fare chiarezza sul suo futuro al termine della sfida vinta ieri contro il Wolverhampton: "Il club dovrebbe parlare del mio contratto. C'è stata una grande intesa dal primo momento in cui sono arrivato qui, i tifosi mi supportano molto ma, come ho detto, non sta a me parlare adesso del mio contratto".