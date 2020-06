Gelson Martins: "Squalifica fino a novembre? Non posso pagare anche quando non ho colpe"

Gelson Martins deve scontare sei mesi di squalifica, comminati per aver spinto l'arbitro Lesage durante la sfida tra Nimes e Monaco dello scorso 1 febbraio. L'interruzione del campionato, purtroppo per lui, non accorcerà la pena: il portoghese, quindi, dovrebbe tornare in campo non prima di novembre. Un'idea che preoccupa molto l'ex Atletico Madrid, che ha dichiarato a L'Equipe riguardo al ricorso presentato al Comitato Olmpico francese: "Penso che le possibilità di vincere siano alte. Ho commesso un errore e l'ho pagato, non posso pagare ulteriormente per una situazione che non dipende da me".