Germania, Bierhoff conferma Low dopo la disfatta: "Abbiamo ancora fiducia in lui"

La pesantissima sconfitta subita contro la Spagna non cambia i piani della Germania per quanto riguarda il futuro del ct Joachim Low. Il team manager della nazionale tedesca, Oliver Bierhoff, ha infatti difeso l’allenatore: “Continuiamo ad avere fiducia in Joachim Löw, non ci sono dubbi al riguardo”.