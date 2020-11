Germania, Gundogan: "Ritornare ad allenarmi dopo il Covid è stato difficile ma ora sto meglio"

In vista della sfida di domani contro la Repubblica Ceca, il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan ha dichiarato: "Non vedo l'ora che si giochi e vengo con ottime sensazioni. Sono contento che dopo una pausa un po' involontaria ho ritrovato ritmo per entrare in partita più velocemente. Certo, desideriamo che gli spettatori tornino negli stadi. Ma ovviamente la salute di tutte le persone è più importante, non si tratta solo di sport. Quando ero positivo al Covid ero molto preoccupato per le persone intorno a me, come i miei genitori e i miei nonni. Ho superato la situazione abbastanza bene, anche se avevo sintomi più gravi. Abbiamo una responsabilità e non dovremmo essere egoisti ma proteggere le persone intorno a noi. Le prime due settimane dopo il ritorno all'allenamento sono state difficili, ma recentemente sono riuscito a ritrovare la forma quindi credo di essere pienamente operativo ora".