Germania, Neuer favorevole al ritorno dei tre grandi esclusi: "Ma decide Low"

Dopo il pesante 6-0 subito contro la Spagna, in Germania il principale tema di discussione è legato alle scelte e al futuro di Joachim Low in panchina. Uno dei temi più caldi è la scelta del ct di escludere dalle convocazioni alcuni ultratrentenni come Jerome Boateng, Matt Hummels e Thomas Muller. Di loro ha parlato Manuel Neuer, escluso dal ricambio generazionale per il suo ruolo: “Sono giocatori che potrebbero aiutarci, in linea di principio. Hanno dimostrato abbastanza in passato e non hanno chiuso con la Germania. Vedremo come andrà a finire, ma è una decisione del mister”.