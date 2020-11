Gerrard si gode bomber Morelos: è il miglior marcatore della storia dei Rangers in Europa

vedi letture

Alla sua quarta stagione con la maglia dei Rangers, Alfredo Morelos è già diventato il miglior marcatore della storia del club nelle competizioni europee: l'attaccante colombiano, grazie alla rete segnata nel 3-3 di ieri contro il Benfica, supera il leggendario Ally McCoist e firma il suo 22° centro in 37 presenze, tutte in Europa League. McCoist aveva invece segnato gran parte dei gol nella Coppa dei Campioni/Champions League. A Morelos, per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi, manca ancora un tassello fondamentale: una rete nell'Old Firm>.