Gli addii di Alfredo Morelos e Ryan Kent erano già noti ma sono stati ufficializzati solo oggi. I Rangers hanno annunciato che anche Scott Arfield, il portiere Allan McGregor e Filip Helander lasceranno il club scozzese dopo la scadenza del contratto.

#RangersFC can today announce Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor and Alfredo Morelos will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

💙 The players have given excellent service & will move on with the thanks of everyone at Rangers.

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 23, 2023