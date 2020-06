Getafe, Bordalas: "In campo dopo 3 mesi, speriamo venga notato il meno possibile"

vedi letture

Nessuna defezione nelle fila del Getafe, che domani tornerà in campo a tre mesi di distanza dall'ultima volta per sfidare il Granada in Liga. "I piccoli infortuni che abbiamo avuto erano prevedibili, fortunatamente si sono tutti ripresi e sono disponibili", ha detto José Bordalas, tecnico degli Azulones, avversari dell'Inter in Europa League ad agosto.

"Confidiamo nel fatto che la squadra sia la stessa di 3 mesi fa - l'auspicio dell'allenatore nativo di Alicante -. Sono passate tante settimane senza che giocassimo neanche una gara, speriamo che venga notato il meno possibile"