Getafe, Bordalas: "Inter forte, vorrei sfidarla in gara doppia"

vedi letture

José Bordalas, tecnico del Getafe, è stato intervistato da TeleRadioStereo. Si parte, ovviamente, dall'emergenza Coronavirus: "Al momento fortunatamente le cose sono migliorate molto nelle ultime settimane. I contagi sono diminuiti e sono ricominciati anche gli allenamenti con l’idea di riprendere il campionato a partire dall’11 o dal 12 giugno. Tutti siamo preoccupati per il virus, ma il timore è diminuito con il passare delle settimane e siamo tutti un po’ più tranquilli".

La sfida con l'Inter rinviata?

"Per noi essere in una competizione europea ed affrontarli è qualcosa di incredibile, unico. I favoriti sono i nerazzurri per rosa, storia, tifoseria: sono un equipazo. Mi piacerebbe giocare le gare con il solito formato dalla doppia partita. Non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo contro chi giocheremo: per noi è importante tornare alla normalità, a vivere le solite sensazioni. Inter favorita come lo era l’Ajax? Abbiamo giocato due grandi partite e siamo passati, questo è il calcio. Passare il turno è stato meraviglioso, ma l’Inter è una squadra davvero forte”, riporta fcinternews.it.