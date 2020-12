Getafe, Bordalas: "Noi migliori dell'Atletico, ma un loro giocatore vale quanto tutti i nostri"

vedi letture

Il Getafe perde per 1-0 in casa dell'Atletico Madrid e rimane invischiato nella parte bassa della Liga. Un derby impari quello tra Colchoneros e Azulones come sottolineato anche da Pepe Bordalas, tecnico del Getafe: "Abbiamo creato più opportunità, abbiamo preso l'iniziativa, abbiamo creato diverse occasioni ma non abbiamo avuto successo nonostante la squadra abbia fatto un lavoro magnifico. Mi sono congratulato con i ragazzi; abbiamo giocato contro la capolista e per gran parte della partita siamo stati meglio di loro. Cosa ha fatto la differenza? L'Atletico è una squadra che da tempo siede al tavolo delle migliori squadre d'Europa, un loro giocatore vale tutto il Getafe, la differenza risiede in questo", le sue parole a fine partita riportate da As.