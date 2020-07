Getafe, Bordalás: "Peccato per la sconfitta. Le persone si aspettano molto da noi"

José Bordalás, tecnico del Getafe, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso per 1-0 contro il Real Madrid. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Me ne vado da questa partita con un po' di rimpianto, penso che la mia squadra abbia fatto un'ottima gara. Siamo riusciti a gestire il gioco contro una squadra forte come il Real Madrid, ma loro hanno giocatori in grado di risolvere ogni situazione di difficoltà: avremmo potuto ottenere un buon risultato, peccato per la sconfitta. Oggi si è visto un grande Getafe, questa cosa non può fare altro che stimolarci in vista dei prossimi appuntamenti: le persone si aspettano molto da noi, anche a causa delle ultime tre stagioni, e noi siamo pronti a fare del nostro meglio per chiudere nella miglior posizione di classifica possibile".