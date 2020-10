Giggs racconta il primo incontro shock con Van Gaal: "Mi colpì allo stomaco con un pugno"

Ryan Giggs ha fatto una rivelazione scioccante nel corso dell'intervista realizzata con Jamie Carragher per il podcast "Greatest Game", parlando del suo primo incontro con Van Gaal prima del ritorno al Manchester United: "La prima volta che ho incontrato Van Gaal mi ha dato un pugno nello stomaco. Sono andato a trovarlo in albergo, mi ha squadrato, ha detto che ero in buona forma e mi ha dato un pugno. E' stato strano e duro, non sapevo come reagire. Avrei potuto colpirlo ma poi avrei perso il mio lavoro. Era un allenatore dominante ma si è sempre preso cura di tutti, del suo staff e dei suoi giocatori. Era davvero una brava persona, solo un po' eccentrica".