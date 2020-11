Gli USA di McKennie travolgono Panama in amichevole: 90' in campo per lo juventino

vedi letture

Gli Stati Uniti di Weston McKennie hanno battuto questa sera 6-2 Panama in amichevole. Il centrocampista della Juventus ha giocato titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro. Per la cronaca, reti di Gio Reyna del Borussia Dortmund e Sebastian Lletget, oltre alle doppiette di Gioacchini e Soto. Per i centroamericani, entrambe le reti portano la firma di Fajardo.