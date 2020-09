Gloria e disordine: a Siviglia nasce una squadra intitolata a Sabrina Salerno

vedi letture

Da oggi, in Andalusia, ci sarà chi potrà tifare per Sabrina Salerno. A Siviglia, infatti, è stata fondata una piccola società calcistica, a livello quasi amatoriale, che porta il nome della popolare attrice italiana. Colore celeste, la silhouette della Salerno sullo stemma e un motto chiaro: "Gloria e disordine". Le maglie sono addirittura già in vendita, in quella che sembra tanto una vera azione di marketing. E infatti la notizia, pur se parlare di società calcistica è probabilmente una forzatura, ha fatto il giro dei principali media iberici.