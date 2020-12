Gol di Hagi, Gerrard sa solo vincere: 1-0 all'Hibernian, +19 sul Celtic (che ha 4 gare in meno)

vedi letture

Vittoria importante per i Glasgow Rangers. Grazie a una rete di Ianis Hagi, ex calciatore della Fiorentina, la squadra guidata da Steven Gerrard ha conservato la sua imbattibilità in Scottish Premier League con uno score invidiabile: 18 vittorie e due pareggi. Con questo successo i Rangers si sono portati a +19 sul Celtic, che però ha al momento 4 gare in meno. Ecco il programma di oggi.

Scottish Premier League - 20esima giornata

Glsagow Rangers-Hibernian 1-0

Aberdeen-St.Johnstone

Dundee United-Motherwell

Hamilton-Celtic

Kilmarnock-Livingston

Ross County-St.Mirren

La classifica

Glasgow Rangers 56 punti (20 partite)

Celtic 37 (16)

Hibernian 36 (20)

Aberdeen 35 (18)

Dundee United 24 (19)

Livingston 21 (18)

St.Mirren 18 (18)

Kilmarnock 17 (19)

St.Johnstone 17 (19)

Hamilton 17 (19)

Ross County 13 (19)