Grande impatto di Sergiño Dest al Barcellona: "Assomiglia sempre di più a Dani Alves"

vedi letture

Sergiño Dest gioca e convince. Uno dei pochi acquisti definiti dal Barcellona la scorsa estate, il terzino classe 2000 è sempre più centrale nel Barça di Koeman. Titolare nel 4-0 contro l'Osasuna, Dest ieri sera un Ungheria contro il Ferencvaros è risultato tra i migliori in campo. E 'AS', quotidiano spagnolo, si è lanciato quest'oggi in un paragone illustre: "Comincia ad assomigliare sempre di più a Dani Alves". Grandi elogi anche dal resto della stampa spagnola, e in particolar modo da quella catalana.