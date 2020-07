Guardiola e Klopp, rivalità oltre i trofei. Il City consegna la Premier e sogna lo scambio ad agosto

La passerella che stasera, molto probabilmente, sarà riservata dai giocatori del Manchester City a quelli del Liverpool sancirà il definitivo passaggio di consegne dello scettro della Premier League. Alla fine di novembre, Pep Guardiola aveva stuzzicato Jurgen Klopp con una battuta: "Potremmo scambiarci campionato e Champions League". Il tedesco lo ha preso in parola, dominando il massimo torneo inglese e facendosi eliminare dall'Atletico Madrid in Europa. Ora tocca allo spagnolo, che lontano da Barcellona ha collezionato solo delusioni continentali: nove anni senza vincere la Coppa dalle grandi orecchie sono tanti, soprattutto quando alleni club blasonati e ambiziosi. Certo, la Champions si conquista con i dettagli e un pizzico di fortuna, componente che spesso è venuta a mancare al Bayern Monaco e al Manchester City. Ad agosto, però, De Bruyne e soci hanno l'obbligo di crederci.

Così uguali, così diversi - La rivalità tra Klopp e Guardiola è una delle più sane della storia. Dopo aver salutato due manager immortali come Ferguson e Wenger, la Premier League ha accolto con grande entusiasmo due figure glamour, che incarnano un modello tutto nuovo di pensare il calcio. Non si amano, ma neanche si odiano, sono intelligenti e diplomatici. Pep è filosofia, estetica pura; Jurgen è l'elogio del gruppo e della verticalità. Gegenpressing contro tiki-taka, ricerca ossessiva del possesso palla e dello spazio contro velocità e ritmo. Nonostante il computo dei trofei sia nettamente a vantaggio del primo (46-9 considerando anche le vittorie da calciatore), il secondo domina negli scontri diretti: in 17 confronti ufficiali, Klopp ha battuto Guardiola 9 volte, soccombendo in 5 occasioni. Il catalano ha sempre sofferto il rivale, ma stasera ha tutta l'intenzione di frenare la caccia al record di punti, detenuto proprio dal suo Manchester City. Un'ultima, grande recita sul palcoscenico nazionale, prima di riservare tutte le forze per la conquista della Champions League.