Guardiola festeggia le 700 panchine con una vittoria: "Per il titolo ci siamo anche noi"

Pep Guardiola ha festeggiato oggi contro il Fulham le 700 panchine in carriera regalandosi una bella vittoria in campionato: "Abbiamo fatto una buona gara, ora dobbiamo guardare avanti a mercoledì in Champions anche se siamo già qualificati. Poi avremo il derby contro lo United, noi vogliamo lottare per il titolo, ci saremo fino alle fine. Non ho effettuato nemmeno una sostituzione perchè ho deciso che i giocatori che non sono scesi in campo oggi giocheranno contro il Marsiglia, ho cercato di affrontare gli impegni in campionato e coppa con due undici differenti".