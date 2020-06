Hertha Berlino, il gol di Piatek: terza rete in quattro partite per il polacco ex Milan

Il suo 2020 in Bundesliga non era iniziato nel migliore dei modi, il primo gol è arrivato soltanto a febbraio. Ma dalla ripresa del campionato dopo lo stop Krzysztof Piatek ha cambiato letteralmente marcia e ha iniziato a segnare con una certa continuità: la rete messa a segno contro l'Eintracht Francoforte è stata la terza in quattro gare, la quarta in campionato con la maglia dell'Hertha. In stagione il polacco, comprese le reti messe a segno in Italia, è riuscito ad arrivare già in doppia cifra (10 i gol totali tra serie A e Bundes).