Hertha, Piatek in quarantena dopo la Nazionale: l'attaccante non disponibile per la gara di Coppa

vedi letture

Scoppia il caso Krzysztof Piatek in Germania. L’attaccante polacco, contrariamente agli accordi con l’Hertha Berlino che avevano previsto un rientro anticipato, è stato inserito nella lista della sua Nazionale per il match di Nations League contro la Bosnia. Al rientro nella capitale tedesca il giocatore dovrà osservare una quarantena di cinque giorni rischiando di non essere disponibile per la sfida di Coppa di Germania di venerdì contro il Braunschweig. "Abbiamo appena scoperto che Krzysztof Piatek andrà in quarantena - ha detto l'allenatore dell'Hertha Bruno Labbadia -. Non sarà disponibile per la partita di coppa".