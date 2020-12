Hugo Maradona: "Lasciate in pace Diego. Trofeo in suo onore? Me ne occupo io"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è stato intercettato da Radio Kiss Kiss, per un breve messaggio legato alla scomparsa del Pibe de Oro: "Non voglio entrare in polemica e litigare con nessuno, lasciatelo stare in pace! Voglio ricordarlo come lo ricordano i tifosi del Boca e quelli del Napoli. Un trofeo per Diego? Me ne occupo io qui a Napoli, soltanto io. Io lo conoscevo bene a mio fratello".