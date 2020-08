Bild - Accordo stellare raggiunto tra Sancho e il Manchester United: 88 milioni in 5 anni

Jadon Sancho e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Inghilterra del calciatore classe 2000. Come riporta quest'oggi la 'Bild', il calciatore di origini trinidadiane ha raggiunto un accordo coi red devils sulla base di un ingaggio da 340mila sterline a settimana. Si tratterebbe di un ingaggio da 17.6 milioni di euro che, per 5 anni, vorrebbe dire un guadagno nel prossimo quinquennio da 88 milioni di euro. Più premi.

Sancho in questo momento guadagna sei milioni di euro al Borussia Dortmund, club con lo United deve ora raggiungere l'accordo.