Il 2020 in pillole - Higuain cerca la sua America dopo gli alti e bassi in bianconero

Tre anni di alti e bassi, quelli di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il 2020 è l'anno che sancisce l'addio del Pipita ai bianconeri con un anno d'anticipo: risoluzione di contratto, nonostante i 90 milioni spesi dal club per straparlo al Napoli. 66 reti in 149 partite, tre campionati vinti quasi sempre da protagonista, con l'ultima in calando. E con l'inizio del nuovo corso è stato ritenuto terminato il tempo dell'argentino a Torino. A costo di avere una perdita economica a bilancio per quasi 20 milioni. A 32 anni la decisione di emigrare negli Stati Uniti d'America, sposando il progetto della nuova franchigia Inter Miami, il luogo dei sogni in cui Beckham aspira a raggiungere le vette della MLS. Appena arrivato in territorio USA. Un primo scorcio di stagione tutt'altro che indimenticabile: una rete appena in 9 partite. Giudizio rimandato al 2021.