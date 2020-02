vedi letture

Il punto sulla Bundesliga - In tre si contendono la vetta

Equilibri che restano ben saldi in vetta alla classifica di Bundesliga. E' ancora il Bayern di Flick ad essere la capolista del campionato tedesco, con le inseguitrici che tengono botta e rendono sempre più avvincente la corsa verso il Meisterschale. Tanti punti persi nella parte media della classifica, mentre nelle retrovie due squadre hanno dato uno slancio considerevole alla propria situazione.

Come detto, il Bayern Monaco continua ad essere la capolista del campionato tedesco: a trascinare i baveresi contro il Paderborn è stato il solito Lewandowski, autore di una doppietta ma soprattutto del gol decisivo che all'88' ha regalato i tre punti alla sua squadra contro il fanalino di cosa Paderborn, sempre più ultimo in classifica.

Appena dietro il Bayern c'è il Lipsia, autore di una vera e propria goleada (5-0 in casa dello Schalke) che rappresenta la seconda vittoria di fila ed il quarto risultati utile consecutivo. Rendimento positivo per la squadra di Julian Nagelsmann che ha ritrovato vigore, e tiene il passo dei bavaresi in vetta. In terza posizione c'è il Borussia Dortmund del fenomeno Erling Haaland: 2-0 in casa del Werder Brema ed ancora l'attaccante norvegese autore del suo nono gol nelle prime sei partite disputate con la maglia giallonera, un andamento da vero e proprio fenomeno.

Perde terreno, invece, il Borussia M'Gladbach: colpo gobbo in casa contro l'Hoffenheim, abile a trovare il pareggio a tempo praticamente scaduto con la rete di Ribeiro al 92' minuto, dopo il vantaggio in avvio di Ginter ed il rigore fallito da Plea che avrebbe consentito ai bianconeri di poter svoltare la partita. Il M'Gladbach resta al quarto posto, a pari punti con il Bayer Leverkusen che nel frattempo ha infilato la terza vittoria consecutiva (2-0 in casa contro l'Augsburg).

Da qui un vero e proprio solco, con quattro squadre racchiuse in sei punti per la corsa al sesto posto, l'ultimo valido per un piazzamento in Europa League: detto di Schalke ed Hoffenheim, bene il Wolfsburg (4-0 contro il Mainz) che si porta al settimo posto, in caduta invece il Friburgo in casa contro il Fortuna Dusseldorf (0-2).

Nelle retrovie il Paderborn resta ultimo in classifica, con un solo punto di ritardo rispetto al Werder Brema penultimo. Si stacca il Fortuna Dusseldorf, mentre appena fuori c'è vicinissimo il Mainz. Importante e convincente la vittorie del Colonia a Berlino contro l'Hertha (5-0), che al momento stacca in maniera decisiva la zona rossa della classifica.

RISULTATI:

21 FEBBRAIO

Bayern - Paderborn 3-2

22 FEBBRAIO

Brema - Dortmund 0-2

Friburgo - Dusseldorf 0-2

Hertha - Colonia 0-5

Monchengladbach - Hoffenheim 1-1

Schalke - RB Lipsia 0-5

23 FEBBRAIO

Leverkusen - Augusta 2-0

Wolfsburg - Magonza 4-0

24 FEBBRAIO

20:30 Francoforte - Union Berlino