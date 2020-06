Il punto sulla Liga - Finalmente si riparte, Barcellona e Real Madrid non sbagliano

vedi letture

Finalmente si torna in campo anche in Spagna. Nuovo calcio post-Covid, ma le solite vecchie abitudini. Il Barcellona e il Real Madrid tornano con un successo, la sfida per il titolo è sempre più aperta. Il Siviglia mantiene il passo e rimane in scia dei Blancos, anche se non sarà affatto semplice recuperare terreno. Un altro passo falso dell'Atletico Madrid, che pareggia contro l'Athletic Bilbao: ora la squadra di Simeone deve assolutamente cambiare rotta. Non c'è però nemmeno un secondo per pensare al ritorno in campo, questa sera si riparte. Il calcio è tornato e anche La Liga rischia di far rimanere senza fiato gli appassionati.

Clasico a distanza - Riparte la sfida a distanza tra Real Madrid e Barcellona. Entrambe le squadre non soffrono, gli azulgrana rifilano un poker al Maiorca chiuso dal solito Messi, mentre le merengues archiviano la pratica Eibar in un tempo. Segna anche Sergio Ramos, il giocatore andaluso diventa così il secondo difensore più prolifico in Spagna. Finisce 1-1 tra Real Sociedad e Osasuna, con Oyarzabal che riesce a strappare un punto importante. in chiave quarto posto. Il Siviglia regala una doppia gioia ai propri tifosi: vittoria nel derby con il Betis grazie allo show di Ocampos e Champions League che si avvicina sempre di più.

Lotta per l'Europa - Nella parte medio-alta della classifica succede un po' di tutto, con l'Atletico Madrid che si fa ipnotizzare dall'Athletic Club: 1-1 il punteggio finale, nemmeno Diego Costa evita il tredicesimo pareggio stagionale. Il Valencia si fa raggiungere in pieno recupero dal Levante, mentre il Getafe non riesce a trovare il successo in casa del Granada. La lotta per l'Europa si fa sempre più serrata.

Zona retrocessione, tutto in bilico - Nella parte bassa della classifica cambia davvero poco, solo l'Espanyol torna al successo nella sfida con l'Alaves e rivede la luce in fondo al tunnel. Il Valladolid batte il Leganes, mentre il Celta Vigo butta via un punto contro il Villarreal: Manu Trigueros segna al 91' e complica la vita a Iago Aspas e compagni, costretti a vincere nel prossimo turno per potersi togliere momentaneamente dalla zona rossa.

I risultati della 28a giornata

Giovedì 11 giugno

Siviglia-Betis 2-0: 56' Ocampos (S), 62' Fernando (S)

Venerdì 12 giugno

Granada-Getafe 2-1: 20' Timor (GE), 78' aut. Dakonam (GE), 79' Fernandez (GR)

Valencia-Levante 1-1: 89' Rodrigo (V), 98' rig. Melero (L)

Sabato 13 giugno

Espanyol-Alaves 2-0: 45' Bernardo (L), 47' Wu Lei (L)

Celta Vigo-Villareal 0-1: 91' Trigueros (V)

Leganes-Valladolid 1-2: 2' Unal (V), 54' Alcaraz (V), 84' Oscar (L)

Maiorca-Barcellona 0-4: 2' Vidal (B), 37' Braithwaite (B), 79' Jordi Alba (B), 93' Messi (B)

Domenica 14 giugno

Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-1: 37' Muniain (B), 39' Diego Costa (A)

Real Madrid-Eibar 3-1: 4' Kroos (R), 30' Ramos (R), 37' Marcelo (R), 60' Bigas (E)

Real Sociedad-Osasuna 1-1: 29' Adrian (O), 61' Oyarzabal (R)

La classifica aggiornata

1. Barcellona 61

2. Real Madrid 59

3. Siviglia 50

4. Real Sociedad 47

5. Getafe 46

6. Atletico Madrid 46

7. Valencia 43

8. Villareal 41

9. Granada 41

10. Athletic Bilbao 38

11. Osasuna 36

12. Levante 34

13. Betis Siviglia 33

14. Valladolid 32

15. Alaves 32

16. Eibar 27

17. Celta Vigo 26

18. Maiorca 25

19. Leganes 23

20. Espanyol 23

Il programma della 29a giornata

Lunedì 15 giugno

19.30 Levante-Siviglia

22.00 Betis-Granada

Martedì 16 giugno

19.30 Getafe-Espanyol

19.30 Villarreal-Maiorca

22.00 Barcellona-Leganés

Mercoledì 17 giugno

19.30 Valladolid-Celta Vigo

19.30 Eibar-Athletic Bilbao

22.00 Osasuna-Atletico Madrid

Giovedì 18 giugno

19.30 Alaves-Real Sociedad

22.00 Real Madrid-Valencia