Sarà la tua ultima gara? Deeney la prende male: "Non sono così vecchio, b***o"

vedi letture

“Non sono così vecchio, brutto b***o”. Troy Deeney non prende benissimo l’ipotesi di un suo ritiro dal calcio giocato. L’attaccante e capitano del Watford, oggi retrocesso in Championship, ha infatti così risposto per le rime al giornalista che, dopo la gara di oggi, gli chiedeva se avesse intenzione di ritirarsi. In effetti, al di là del momento complicato e del fatto che Deeney in passato abbia espresso parecchi dubbi sulla ripresa del campionato dopo il lockdown, il capitano degli Hornets è soltanto un classe ’88 e ha appena festeggiato i 32 anni. Un po’ presto, per pensare di ritirarsi.