Torna la Bundes! Haaland, 4° debutto da urlo: dopo Champions e Coppa timbra anche il derby

Erling-Braut Haaland: un nome, una certezza. Classe 2000, acquistato a gennaio dal Borussia Dortmund e nuovo fenomeno destinato a diventare l'attaccante più forte al mondo. Chi se non lui per il primo gol del calcio 2.0? Nel derby contro lo Schalke 04, l'ex Salisburgo timbra il cartellino e non solo riapre le danze del calcio europeo, siglando la prima rete post-Coronavirus.

Debutti da urlo. La stellina norvegese continua anche la sua serie di debutti da urlo: gol all'esordio in Bundesliga, gol all'esordio in Champions League con la maglia giallonera, gol all'esordio in DFB-Pokal e adesso in rete anche al primo Revier Derby, una delle sfide più sentite di Germania. La Ruhr ha un nuovo principe, pronto a divenire ben presto re.