Torna la Premier - Manchester City, David Silva al passo d'addio. Aguero "vede" Cole

Per avere la meglio del Liverpool un anno fa sono stati necessari 98 punti e un percorso nel girone di ritorno perfetto (18 vittorie e una sconfitta). Stavolta contro i reds non c'è nulla da fare e solamente l'aritmetica tiene in piedi, ancora per poco, la squadra di Guardiola che comunque ha ben saldo il secondo posto in classifica che varrebbe la Champions League. Condizionale d'obbligo, considerato che il club è stato squalificato per le prossime due edizioni. La palla passa al TAS, nel frattempo spazio al campo. Queste saranno le ultime partite di David Silva, che lascerà dopo 10 anni i citizens. Lo spagnolo si sarebbe aspettato certamente un altro finale, abbracciato idealmente dal pubblico di casa. Non sarà così. Guardiola avrà modo nel frattempo di valutare Phil Foden come suo erede. Sergio Aguero è diventato quest'anno lo straniero più prolifico della storia della Premier League. L'argentino, attualmente, è quarto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi e vede il terzo posto di Andy Cole distante solo 7 reti. Questo finale di stagione potrà servire alla squadra per scaldare i motori in vista della Champions League, dove c'è un ritorno degli ottavi di finale da giocare contro il Real Madrid, e la FA Cup dove la squadra è ancora in corsa

Posizione: 2°

Punti: 57

Miglior marcatore: Aguero (16)

Miglior assist-man: De Bruyne (16)

Giocatore più presente: De Bruyne e Rodri (26)

Prossime partite:

Arsenal (C)

Burnley (C)

Chelsea (T)

Liverpool (C)

Southampton (T)

Newcastle (C)

Brighton (T)

Bournemouth (C)

Watford (T)

Norwich (C)