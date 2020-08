Wolves, Jimenez non segna ma la stagione rimane da record: 27 gol, la Juve prende nota

Raul Jimenez ha fallito per la prima volta un calcio di rigore, condannando i suoi all'eliminazione dall'Europa League. Nonostante l'errore dagli undici metri l'attaccante messicano ha dato un bel segnale alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato. L'obiettivo dei bianconeri per rinforzare l'attacco ha chiuso la stagione con ben 27 gol: 17 in Premier League - di cui 5 nel post lockdown - e ben 10 gol in Europa League.

L'attaccante classe 1991 ha dimostrato di saper fare segnare sia in campionato che in campo europeo, dimostrandosi anche un cecchino dal dischetto: prima di stasera erano arrivati 8 gol consecutivi con la maglia dei wolves. La Juve prende nota, ma l'eventuale assalto dipenderà anche dalla richieste economiche del club inglese.