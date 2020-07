Il Barcellona chiude la Liga a testa alta e ritrova i gol di Messi. Ma Lenglet finisce ko

Il campionato del Barcellona si è chiuso con un netto 5-0 rifilato all'Alaves. La squadra di Setien dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Osasuna e il titolo ormai perso, si è riscattata con una cinquina che porta la firma di Leo Messi, a segno con una doppietta. La Pulce ha chiuso a 25 gol in 33 gare il suo score personale in questa stagione di Liga con il primo posto nella classifica capocannonieri (Benzema permettendo) e ora punta a farsi trovare pronto in Champions League contro il Napoli.

Intanto però Setien ha perso Lenglet durante la sfida per un problema muscolare e ha chiuso con Vidal centrale viste le assenze di Umtiti infortunato e Piqué squalificato. Il Barcellona però in vista del Napoli ha il tempo per rimettere insieme i pezzi.