Il Bayern perde un altro difensore a 2 settimane dalla Lazio: infortunio per Mazraoui

Brutte notizie per il Bayern Monaco, anche in vista della sfida contro la Lazio. Nel corso della partita contro il Bochum, persa per 3-2, i bavaresi hanno perso per infortunio Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino ha lasciato il campo dopo poco più di mezz'ora per problemi al tendine del ginocchio. Il club fa sapere tramite il proprio sito ufficiale l'entità dell'infortunio: si tratta di strappo della fibra muscolare della coscia sinistra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero.

Il Bayern deve affrontare una vera e propria emergenza sulla fascia destra, considerato anche l'infortunio di Sacha Boey e Bouna Sarr. Estendendo il discorso al resto del reparto difensivo è certo il forfait di Dayot Upamecano, espulso all'Olimpico. Alphonso Davies invece è rientrato ad allenarsi per la prima volta facendo gli esercizi con la palla. A centrocampo, Konrad Laimer ha iniziato a lavorare individualmente.

OTTAVI DI FINALE - ANDATA

Martedì 13 febbraio

Lipsia - Real Madrid 0-1

Copenaghen - Manchester City 1-3

Mercoledì 14 febbraio

Lazio - Bayern Monaco

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Martedì 20 febbraio

Inter - Atlético Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Mercoledì 21 febbraio

Porto - Arsenal

Napoli - Barcellona

OTTAVI DI FINALE - RITORNO

Martedì 5 marzo

Bayern Monaco - Lazio

Real Sociedad - Paris Saint-Germain

Mercoledì 6 marzo

Real Madrid - Lipsia

Manchester City - Copenaghen

Martedì 12 marzo

Arsenal - Porto

Barcellona - Napoli

Mercoledì 13 marzo

Atlético Madrid - Inter

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven