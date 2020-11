Il CAS rigetta l'appello di Munir e del Marocco: non potrà giocare con la Nazionale africana

vedi letture

La Corte Arbitrale dello Sport (CAS) si è pronunciata a favore della FIFA e della Federcalcio spagnola, respingendo l'appello presentato da Munir El Haddadi e dalla Federcalcio marocchina affinché l'attaccante del Siviglia potesse giocare per la selezione africana. Di conseguenza, Munir non potrà essere convocato dal Marocco, così come aveva già stabilito la FIFA un mese fa. Le motivazioni saranno rese note in seguito.