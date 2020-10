Il Clasico va al Real Madrid: i blancos espugnano il Camp Nou, Barcellona ko 3-1

Il Clasico del Camp Nou va al Real Madrid. Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, la squadra di Zidane è tornata a fare punti battendo 3-1 il Barcellona, al secondo ko di fila in Liga. I blancos dopo appena cinque minuti dall'inizio della gara sono passati in vantaggio con Valverde ma tre minuti dopo Ansu Fati ha trovato il pari e il primo tempo si è concluso in parità. Nella ripresa il Real Madrid è riuscito a trovare il nuovo vantaggio al 63' grazie al calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos e nel finale al 90' Luka Modric ha messo la sua firma sul match trovando anche il tris. Con questo successo il Real Madrid sale a 13 punti, a +6 sul Barcellona che però ha una gara in meno rispetto ai blancos.