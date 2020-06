Il fratello di Pep Guardiola: "Futuro? Il suo sogno è quello di guidare una nazionale"

"Pep Guardiola ha un sogno: allenare in futuro una nazionale". A dirlo, nel corso di una intervista a 'Globo Esporte', è stato il fratello-agente del manager del Manchester City, Pere Guardiola.

Il manager catalano ha già chiarito che non ha intenzione di lasciare il City per la prossima stagione. "Ma in futuro - ha detto Pere Guardiola - vorrebbe allenatore una nazionale. Chiaramente, saranno da valutare le condizioni, l'offerta e se questa offerta arriverà".