Il Leicester vince 3-0 contro il Crystal Palace e rimane in terza posizione: gli highlights del match

Una vittoria importantissima quella del Leicester, che torna al successo dopo un periodo negativo: un terzo posto importantissimo in chiave Champions League, visto il ritorno del Manchester United (vittoria per 5-2 contro il Bournemouth). Torna al gol Jamie Vardy, autore di una doppietta: l'attaccante inglese è al suo quinto campionato consecutivo in doppia cifra, il terzo in totale in cui ha superato quota 20 gol.