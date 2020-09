Il Lione venderà i "fantastici tre"? Aulas: "Non abbiamo necessità, non ci indeboliremo"

vedi letture

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha assicurato di non essere intenzionato a cedere i pezzi pregiati negli ultimi giorni di mercato: "A otto giorni dalla fine della finestra di mercato, i magnifici tre (Houssem Aouar, Memphis Depay e Moussa Dembélé, ndr), che i media da tempo danno in partenza, sono ancora lì. Sono più propensi a restare che ad andarsene. Non abbiamo necessità di vendere, anche se abbiamo perso 100 milioni di euro con la stop dello scorso campionato. Se però Memphis, il cui contratto sta per scadere, vorrà andar via... Quello che è certo è che se uno dei 3 dovesse partire, sarà sostituito degnamente. Non ci indeboliremo, anche senza Champions. L'obiettivo è tornarci subito".