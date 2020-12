Il punto sulla Bundes - Leverkusen saldo in vetta. Bayern e Lipsia inseguono

vedi letture

Nella 12ª giornata della Bundesliga, iniziata con il pirotecnico 3-3 tra Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach (tripletta del capitano Stindl tra le fila dei bianconeroverdi), la capolista Bayer Leverkusen vince 4-0 fuori casa contro il Colonia grazie alle reti di Weiser, Diaby, Schick e Wirtz.

Vittoria casalinga, invece, per il Bayern che, in rimonta, s'impone 2-1 contro il Wolfsburg grazie alla doppietta di Lewandowski mentre Lipsia e Borussia Dortmund, entrambe in trasferta, vincono rispettivamente 1-0 contro l'Hoffenheim (risolutivo il subentrante Yurary Poulsen) e 2-1 contro il Werder Brema (a segno Raphaël Guerreiro e Reus per gli uomini del debuttante Terzić). Successi esterni anche per Friburgo ed Augusta che, nell'ordine, superano 2-0 lo Schalke (doppietta di Sallai) ed 1-0 l'Arminia Bielefeld (decisivo Gouweleeuw).

Il quadro dei risultati di giornata si conclude con il pareggio a reti bianche tra Hertha Berlino e Mainz e con il pareggio 2-2 tra Stoccarda ed Union Berlino.

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

12ª giornata

Martedì 15 Dicembre 2020

18:30 - Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach 3-3

20:30 - Hertha Berlino-Mainz 0-0

20:30 - Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2

20:30 - Stoccarda-Union Berlino 2-2

Mercoledì 16 Dicembre 2020

18:30 - Schalke 04-Friburgo 0-2

20:30 - Bayern Monaco-Wolfsburg 2-1

20:30 - Hoffenheim-Lipsia 0-1

20:30 - Colonia-Bayer Leverkusen 0-4

20:30 - Arminia Bielefeld-Augusta 0-1

Classifica: Bayer Leverkusen 28, Bayern Monaco 27, Lipsia 27, Borussia Dortmund 22, Wolfsburg 21, Union Berlino 18, Stoccarda 18, Borussia Mönchengladbach 18, Augusta 16, Eintracht Francoforte 14, Friburgo 14, Herta Berlino 13, Hoffenheim 12, Werder Brema 11, Colonia 10, Arminia Bielefeld 7, Mainz 6, Schalke 04 4.