Il Racing Murcia di Pagniello affronterà il Levante in Coppa. E sogna Eto'o in campo

Morris Pagniello, presidente del Racing Murcia, ha chiesto alla Federcalcio spagnola di disputare la sfida di Copa del Rey contro il Levante a Dubai: "La prima opzione è l'Estadio Nueva Condomina (dove gioca l'altro club, il Real, ndr). Tuttavia, avevamo provato a giocare a Dubai, perché abbiamo dei partner lì. A Sarja, per la precisione, ma ci hanno detto che non si può fare".

Tra i dirigenti del Racing Murcia c'è Edwin Congo, ex del Levante e meteora del Real, mentre nella rosa c'è Mathias Pogba, fratello di Paul e gemello di Florentin. Ma Pagniello sogna in grande e vorrebbe ingaggiare Samuel Eto'o (ritiratosi più di un anno fa) solo per fargli disputare la partita di Coppa. A riportarlo è As.