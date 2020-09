Il Real Madrid rimanda il mercato. Mbappe, Camavinga e Upamecano per il 2021

Sarà un mercato low profile quello del Real Madrid in questo 2020. Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche in casa dei Blancos che, stando a quanto riportato da AS, hanno deciso di posticipare all'estate 2021 i colpi di primo piano. Al centro dell'attenzione del club campione in carica della Liga ci sono tre giocatori: Kylian Mbappe del PSG, Eduardo Camavinga del Rennes e Dayot Upamecano del Lipisa. Per gli ultimi due si prospetta un'investimento di circa 40 milioni di euro ciascuno, mentre per l'attaccante si intavolerà una trattativa con il PSG visti gli ottimi rapporti fra i club.