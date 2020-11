Il riscatto di Lucas Hernandez: da ripescato nel Bayern di Flick alla fiducia di Deschamps

vedi letture

L'improvvisa esplosione di Alphonso Davies e l'affidabilità mostrata da Alaba al centro della difesa lo hanno costretto a recitare il ruolo di comparsa nella trionfale stagione del Bayern Monaco. Ma Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, è costato 80 milioni e vuole dimostrare di valerli tutti: il duttile difensore, a poco a poco, sta ritrovando la condizione ottimale e si è ripreso la scena "grazie" anche all'infortunio del terzino canadese. Contro il Borussia Dortmund ha disputato una partita eccelsa, contenendo bene Sancho e Meunier e servendo un assist vincente a Lewandowski. I progressi non sono passati inosservati in Francia e Didier Deschamps lo ha convocato. Domani, l'ex Atletico Madrid potrebbe giocare dal primo minuto e trovarsi di fronte lo spauracchio Cristiano Ronaldo. Per i Bleus, Hernandez è indispensabile da diversi anni: fu uno dei maggiori protagonisti nella cavalcata vincente nel Mondiale 2018. Al centro o sulla fascia, uno come lui può sempre far comodo.