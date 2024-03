Ufficiale Il Sao Paulo si regala Andre Silva. L'attaccante brasiliano firma fino a dicembre 2027

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, il Sao Paulo ha annunciato di aver ingaggiato uno dei migliori attaccanti della Liga Portugal. Dal Vitoria Guimaraes arriva infatti André Oliveira Silva, 27enne brasiliano autore di 13 reti in stagione, di cui 10 in campionato.

Silva, che ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027, è costato 3,5 milioni di euro. Era arrivato in Europa nel 2015, in prestito allo Shakhtar, poi ha giocato per quasi 7 anni in Portogallo, con le maglie di Rio Ave, Arouca e Vitoria.