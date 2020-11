Il talento 17enne Pedri ha già conquistato il Barça: "Ho dimostrato che valgo questa maglia"

vedi letture

Il 17enne Pedri ha già conquistato tutti al Barcellona. Intervistato da Agencia EFE, il centrocampista ex Las Palmas ha parlato così del suo rapido processo di adattamento alla realtà blaugrana: "Sono arrivato qua dopo un campionato in Segunda, col Las Palmas. Non avevo grande esperienza, ma fin dal primo giorno ci ho messo voglia, lavoro e spirito di sacrificio. Ciò che sto ottenendo oggi è un grande orgoglio, devo continuare a lavorare per giocare il più possibile. Finora penso di aver fatto bene e di aver dimostrato che posso stare in questa squadra. Mister Koeman mi ha dato fiducia, mandandomi in campo in partite importanti. Posso solo dirgli grazie e continuare a lavorare a testa bassa. Messi? Lo ascolto e imparo da lui ogni giorno", le dichiarazioni del nuovo giovane talento del Barça.