Il West Bromwich torna in Premier, solo playoff per il Brentford. Championship finita: i verdetti

Conclusa la stagione regolare in Championship, seconda divisione inglese. Dopo il Leeds di Bielsa, sale in Premier League anche il West Bromwich: è bastato il 2-2 col QPR ai baggies per festeggiare il ritorno nella massima divisione anche perché alle spalle il Brentford ha perso col Barnsley e quindi ha fallito il sorpasso. Oltre al Brentford, vanno ai playoff. Fulham, Cardoff e Swansea. Retrocedono in terza divisione Hull City, Wigan e Charlton.