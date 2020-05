In Germania a caccia di riscatto: Lipsia-Hertha nel segno di Schick e Piatek

In attesa di conoscere quali saranno le date della Serie A, possiamo dire che c’è stata anche un po’ di Italia in campo nel match delle 18.30 fra Lipsia e Hertha Berlino. L’assenza di Poulsen al centro dell’attacco, porta Nagelsmann a schierare dal primo minuto Patrik Schick. Lo slovacco, a caccia di riscatto dopo l’avventura in ombra alla Roma, ha impiegato poco più di un’ora per lasciare il segno. Suo è stato infatti il gol del momentaneo 2-1 al 68’.

Risponde il Pistolero - La formazione di Nagelsmann non aveva però fatto i conti con un tale chiamato Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco, arrivato a gennaio dal Milan, ha finora realizzato un gol nella sua nuova esperienza in Bundesliga. Questa sera però il Pistolero ha tirato fuori dalla fondina il revolver e ha colpito negando al Lipsia la gioia dell’aggancio al Borussia Dortmund al secondo posto trasformando un rigore a otto minuti dalla fine.

Derby di Genova - Una sorta di derby della Lanterna a distanza visto che Schick è esploso con la maglia della Sampdoria tanto da guadagnarsi la chiamata dalla Roma. Dall'altra parte invece Piatek si è fatto conoscere al grande pubblico "sparando" a raffica con la maglia del Genoa prima di passare al Milan. Adesso invece sono entrambi in Germania. A caccia di riscatto. Facendo quello che sanno fare meglio. Il gol.