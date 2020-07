Inghilterra, 12 punti di penalità al Wigan in amministrazione controllata. Sarà retrocessione

Batosta per il Wigan, squadra di Championship inglese. La English Football League (EFL) ha comminato 12 punti di penalità ai Lactics per gravi inadempienze finanziarie. Il club è entrato in amministrazione controllata. La sanzione avverrà subito dopo la partita contro il Fulham ed è già noto che il club presenterà appello. Attualmente 13°, con la pesante penalizzazione la squadra scenderebbe al penultimo posto in classifica, retrocedendo in League One.