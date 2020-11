Inghilterra, il commissario tecnico Southgate confessa: "Ho avuto il coronavirus"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, rivela: "Ho avuto il coronavirus. Sono stato fortunato perché le condizioni non erano serie come per molti nel nostro Paese. Non è stato piacevole, non è qualcosa che scegli di avere. Ma ora sto bene".