Insua: "Lautaro è fra i migliori attaccanti al mondo. Molti dicono che andrà al Barcellona"

Emiliano Insua, difensore del Los Angeles Galaxy, parla del connazionale Lautaro Martinez: "Lautaro aveva dimostrato già in Argentina di essere un grande calciatore. Al momento del suo arrivo in Italia c'erano tanti dubbi intorno a lui ma poi si è adattato in fretta. Sta giocando alla grande e forma una grande coppia con Lukaku, si aiutano molto a vicenda. L'anno scorso ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti al mondo. Molti dicono che andrà al Barcellona ma nessuno ne ha certezza. Deve continuare così, lo spero per lui".