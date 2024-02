Ufficiale Irlanda, la leggenda O'Shea nominato ct ad interim. Ad aprile la scelta definitiva sul ct

L’Irlanda sceglierà solo a inizio aprile il commissario tecnico che guiderà la squadra verso nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Intanto però la Federcalcio irlandese (FAI) ha scelto il tecnico ad interim che guiderà la squadra nelle amichevoli di marzo contro Belgio e Svizzera.

Si tratta dell’ex difensore della nazionale (118 presenze, terzo di tutti i tempi) e del Manchester United John O’Shea che sarà affiancato da Paddy McCarthy, vice allenatore del Crystal Palace in Inghilterra. O’Shea era stato già assistente di Stephen Kenny alla guida dell’Irlanda e nell’Under 21 di Jim Crawford, oltre ad avere esperienze con Reading, Stoke City e più recentemente Birmingham City.

“Sono felice di tornare nello staff tecnico della Nazionale maschile come allenatore per queste due amichevoli contro Belgio e Svizzera. Sarà un onore incredibile guidare la squadra alla finestra internazionale di marzo. Come tutti sapranno, ho sempre avuto un immenso orgoglio nel rappresentare il mio paese, sia durante la mia carriera da giocatore che molto recentemente, come parte dello staff tecnico. per la Nazionale Maggiore Maschile e per l'Under 21. - spiga O’Shea come si legge sul sito della FAI - È fantastico che Paddy abbia accettato di salire a bordo per queste due partite. Inizieremo a lavorare subito per preparare queste sfide contro grandi avversari, ho grande fiducia in questo gruppo di giocatori e non vedo l’ora di ottenere alcuni risultati positivi”.